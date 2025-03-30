Almanya’da bayram namazına ilgi büyük

Düzenleme: Kaynak: İHA
Almanya’da bayram namazına ilgi büyük

Almanya'nın Köln kentinde müslümanlar, bayram namazını eda etmek için camilere akın etti.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'ne akın eden müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Almanya'da müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'nde bayram namazını eda eden yüzlerce müslüman, yoğun ilgi gösterdikleri camide tüm katları doldurdu.

Namaz öncesinde verilen vaazda, Ramazan Bayramı'nın toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı gücü vurgulandı. Namazın ardından cemaat bir araya gelerek, bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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