Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'un 4. haftasında maçında Almanya'nın ratiopharm Ulm kulübüne konuk oldu.

İlk periyodu Ulm 30-29 önde tamamlarken, devre arasına 54-54 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyodu farkı 12 sayıya çıkaran ev sahibi ekip, bu bölümü 83-71 üstün bitirdi.

Çekilmeli geçen son periyotta "Kara Kartal" son saniye basketiyle parkeden galip ayrıldı. Anthony Brown'un 3 sayılık isabetiyle Beşiktaş maçı 101-98 kazandı.

Beşiktaş GAİN turnuvadaki üçüncü galibiyetini alırken, ratiopharm Ulm ise ilk kez mağlup oldu.

Maçın en skorer ismi 25 sayı atan Ulm oyuncusu Ledlum oldu.

Beşiktaş'ta ise Anthony Brown 19, Morgan 15, Kamagate 13, Dotson 12 ve Zizic 11 sayıyla oynadı.