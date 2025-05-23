Almanya'da bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Hamburg şehrindeki tren istasyonun bir kadın 12 kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan 12 kişinin 6'sının durumu ağır olduğu ifade edildi.

Almanya'nın Hamburg şehridne merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 12 kişi yaralanırken, 6'sının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken istasyonun güneyindeki Steintor Köprüsü tamamen kapatıldı.

"NEYSE Kİ KULAKLIĞIM YOKTU"

Hamburger Abendblatt gazetesine açıklamalarda bulunan bir görgü tanığı çığlık sesleri duyulduktan sonra herkesin kaçıştığını belirterek, "Neyse ki kulaklığım yoktu, bu yüzden herkesin çığlık atmaya başladığını duydum. Sonra da hepsi kaçtı." dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıdan sonra bir kadın gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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