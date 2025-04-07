Almanya'da binlerce kişi “Adalet, Hukuk ve Demokrasi” için yürüdü

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen mitingde binlerce kişi, adalet, hukuk devleti ve demokrasi talepleriyle bir araya geldi. Farklı sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve çok sayıda yurttaşın destek verdiği yürüyüşte, "Türkiye’deki hukuksuzluklar ve demokratik gerilemeler" protesto edildi.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen mitingte, hafta sonu binlerce kişi adalet, hukuk devleti ve demokrasi talepleriyle bir araya geldi. Ellerinde taşıdıkları pankartlar ve sloganlarla "Türkiye’deki ifade özgürlüğü ihlalleri, yargı bağımsızlığının zedelenmesi ve insan hakları ihlallerine" dikkat çeken katılımcılar, "Adalet!", "Özgürlük!" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hannover kurucu eski başkanı ve Almanya eski koordinatörü Nihat Yazıcı, mitingde yaptığı konuşmada, “Mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele, hak, hukuk ve adaletin mücadelesidir. Biz Türkiye’nin demokratik geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Hannover Birliği Başkanı Uğur Madak ise Türkiye’deki adalet sorunlarına ve yurttaşlık bilincine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhuriyetin değerlerine, demokrasiye ve hukuka sahip çıkmak, halkın iradesini savunmak insanlık görevidir. Böyle bir dönemde susmak, yalnızca kendimize değil, adalet mücadelesi veren milyonlara da ihanettir. Baskının arttığı, ifade özgürlüğünün yok edilmek istendiği, yargının siyasal iktidara boyun eğdiği dönemlerde halkın yanında saf tutmak bir zorunluluktur."

Madak, Türkiye’de yaşanan gelişmeleri, "keyfi darbe girişimleri" olarak nitelendirerek, "Bugün burada, ülkemizden kilometrelerce uzakta olmamıza rağmen, bu hukuksuzluğu ve adaletsizliği kınıyoruz. Türkiye’de demokrasinin ayaklar altına alınmasına göz yumamayız” dedi.