Almanya'da bir Türk'e ait işletmeye bombalı saldırı

Almanya'nın Köln kentindeki Hohenzollernring Caddesi'nde bugün saat 06.00 civarında meydana gelen bombalı saldırıda binanın temizlik görevlisi yaralandı. Patlama sonucunda yaralanan bir şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

POŞETLE BIRAKIP KAÇTI

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin girişe poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülüyor.

Eğlence mekanının müdürü Hamid Nuri, patlama hakkında yaptığı açıklamada, sabah 06.00 sularında polis ekipleri tarafından arandığını ve işletmelerinin de bulunduğu binanın girişinde patlama olduğunun söylendiğini anlattı.

Nuri, şunları dile getirdi:

"Geldiğimizde binanın önünde polis, itfaiye ve ambulans vardı. Polis hala tam olarak ne olduğunu araştırıyor ve bize bilgi verecek yani biz de tam ne olduğunu bilmiyoruz, hala polisten bir açıklama bekliyoruz. Bu binada birkaç ofis daha var, şimdilik binalara girmemize izin verilmiyor."

CAMLAR KIRILDI TAVAN ÇÖKTÜ

Bir Türk'e ait eğlence mekanındaki patlama sonucu binanın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı.

Olay yerindeki polis ekipleri henüz patlamanın nedenine dair açıklamada bulunmadı. Olayla ilgili incelemelsürüyor.