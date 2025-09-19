Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi. Bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki bölge 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu ifade edildi.

BÖLGE KARA VE DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

1kapak-006.jpg

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.

