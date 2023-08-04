Almanya’da camiye tehdit mektubu 'Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız'

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche beldesinde bir camiye, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü imzalı tehdit mektubu gönderildi.

KAYNAK: AA
Almanya’da camiye tehdit mektubu 'Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız'

Mektupta, gamalı haç çizilerek, Yahudi soykırımı ima edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi’ne posta yoluyla ulaşan mektupta, “Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. O gün uzak değil” gibi tehdit içeren ifadeler yer aldı.

Bir Yıl Önce de Benzer Mektup Gelmişti

Bramsche DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ahmet Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, NSU imzasıyla hafta içinde bölgedeki başka bir camiye daha tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirtti.

Irmak, posta yoluyla camilerine gelen mektubun benzerinin yaklaşık bir yıl önce de kendilerine gönderildiğini aktardı. Irmak, “Bölgemizde farklı camilere benzer tehdit mektuplarının gönderilmesinden endişe duyuyoruz. İlgili kurumlardan bu olaylara karşı daha hassas yaklaşılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Irmak, konuyu polise intikal ettirip suç duyurusunda bulunduklarını da ekledi.

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