Almanya'da Can Uzun fırtınası! Rakamları altüst etti

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, Almanya'da gündem oldu. Genç oyuncu, bu sezonki istatistikleriyle ülkenin en çok konuşulan futbolcuları arasında yer alıyor.

Eintrach Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Frankfurt, ligde Union Berlin karşısında sahadan 4-3 mağlup ayrılırken, milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Bu sezon çıktığı 6 maçta, 6 gol ve 3 asist üreten 19 yaşındaki futbolcu, Werder Bremen, Hoffenheim ve Bayer Leverkusen karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmıştı.

GALATASARAY'A DA ATTI

Can Uzun, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da takımının ikinci golünü kaydetmişti.

Geçen sezon başında Nürnberg'ten Eintracht Frankfurt'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusu, A Milli Takım formasını da 3 kez giydi.

