Almanya'da polis çevrecileri kömür köyünden atıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'da kömür madeninin genişletilmesini protesto eden çevre aktivistleri, polis tarafından tahliye ediliyor

Takviye birliklerle köyü çembere alan polis dışarıdan girişleri engellerken, tahliye sırasında polisle çevreciler arasında yer yer arbede yaşandı.

500'den fazla polisin görev aldığı operasyonda aktivistlerin bazıları demir kapılı depolarda saklanırken, bazıları ise ağaç evlere çıkarak ya da demir korkuluklara kendilerini zincirleyerek tahliye edilmelerini engellemeye çalışıyor.

Bazı bölgelerde göstericilerin polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırdığı bildiriliyor.

Essen merkezli enerji şirketi RWE, küresel çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath'daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu savunuyor.

BAKAN GÖSTERİCİLERİ ELEŞTİRDİ

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul (CDU) basına yaptığı açıklamada, göstericilerin polise yönelik saldırıları hakkında "Hayrete düştüm ve insanların böyle bir şeyi nasıl yapabildiğini anlamıyorum." dedi.

Tahliye işleminin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan aralarında aktörler Katja Riemann ve Peter Lohmeyer'in de bulunduğu 200'den fazla tanınmış kişi, protestocularla dayanışma içinde olduklarını belirterek tahliyeye son verilmesini ve hükümet ile enerji şirketi RWE arasındaki sözleşmelerin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

ALMANYA'DA KÖMÜR ÜRETİMİ ARTACAK

2045’e kadar karbon nötr olma hedefi bulunan Almanya, daha önce 2038'de kömürle çalışan termik santralleri kapatmayı hedeflediğini açıklamış ve 2021'de bazı santral işletmecileriyle anlaşma sağlayarak bu tarihi 2030'a çekmişti.

Kömürden elektrik üretiminin sonlandırılması için hedeflenen tarihi 2038'den 2030'a çekmek, Alman koalisyon hükümetinin geçen yıl temel seçim vaatlerinden biriydi.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'da bir enerji krizini tetiklemesinin ardından bu hedefi tutturmak zorlaşırken, Rusya’dan doğal gaz alımını durduran Almanya, alternatif bir enerji arzını güvence altına almak için yerli kömür endüstrisine dönme kararı aldı.

Bu süreçte Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla Alman hükümeti daha önce kapatacağını açıkladığı nükleer santralleri de açık tutma kararı aldı.

Geçen yıl, Alman hükümeti kömür ile çalışan bazı santralleri tekrar şebekeye bağlamak için harekete geçti ve kapatılması gereken birkaçının ömrünü uzattı.

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi, ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal ediyordu.