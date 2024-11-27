Almanya'da Çin Gizli Polis İstasyonları krizi

Almanya'nın Thüringen eyaleti İçişleri Bakanı Stephan Kramer, Çin'in Almanya'da gizli polis istasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı. RTL/ntv tarafından yapılan araştırmalar, bu istasyonların bazen "hizmet istasyonları" veya "110 Yurtdışı" olarak adlandırıldığını ve Çin'in yurtdışındaki vatandaşlarını kontrol etme amacı güttüğünü ortaya koydu.

İstasyonlar, özellikle Çin karşıtı görüşleri bastırmak ve olumlu anlatıları yaymak için faaliyet gösteriyor. Çinli yetkililer, 2 yıl önce bu polis istasyonlarının kapatıldığını iddia etmişti ancak yapılan yeni araştırmalar, bazı telefon numaralarının hala aktif olduğunu ve arka planda aynı kişilerin yer aldığını ortaya çıkardı.

Çin, istasyonları kapatmış olsa da, yapıları ve ağları devam ettiriyor. Uzmanlar, istasyonların fiziksel olarak kapanmış olmasının, bu tür operasyonların sona erdiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Mareike Ohlberg, German Marshall Fund Çin uzmanı, bu yapının devam ettiğine dikkat çekiyor: "Sadece tabelayı sökmekle istasyonlar kapanmış olmuyor. Alttaki yapılar ve ağlar aktif kalıyor."

Almanya'daki istasyonların devam etmesi, ülkede büyük bir tartışma yaratmış durumda. Çin'in Berlin Büyükelçiliği, bu iddiaları "uydurma" olarak nitelendirerek yalanladığını belirtti. Ancak Almanya İçişleri Bakanı Stephan Kramer, bu tür faaliyetlerin yasal olmadığını ve siyasi ilişkileri ciddi şekilde zedelediğini belirterek, hükümeti daha fazla açıklama yapmaya çağırdı.