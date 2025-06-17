Almanya'da ekonomik güven yerinde

Almanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından ZEW tarafından açıklanan ekonomik beklenti endeksi, Haziran 2025’te 22,3 puanlık sıçramayla 47,5’e yükseldi. Bu seviye, Mart ayındaki 51,6 puanlık üç yılın zirvesinden sonra en yüksek ikinci değer olarak dikkat çekiyor. Piyasalarda 35 seviyesinde bir beklenti varken gelen sonuç, iyimserliğin giderek güçlendiğini gösterdi.

Yeni Alman hükümetinin uygulamaya koyduğu mali teşvikler ile Avrupa Merkez Bankası’nın son faiz indirimleri, durgunluk döneminin sona ereceği beklentisini artırıyor. Özellikle yatırım ve tüketici harcamalarında gözlemlenen artışlar, ekonomik toparlanmaya dair umutları besliyor.

ZEW'nin güncel ekonomik durum endeksi de 10 puanlık iyileşmeyle -72,0 seviyesine çıktı. Bu, Nisan 2023’ten bu yana ölçülen en keskin yükseliş olarak kayda geçti. Uzmanlar, ikinci yarıda büyümenin ivme kazanabileceğini öngörüyor.