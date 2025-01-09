Almanya'da ekonomik kriz kapıda! Şirketler tek tek kepenk kapatıyor

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

IWH, ülkede Aralık 2024'e ilişkin şirket iflas trenleri raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları aralıkta bir önceki yıllın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 1340'a yükseldi.

IWH'nin açıklamasında, Almanya'da aralıktaki iflas sayısının 2016-2019 yılları arasındaki aralık ayı ortalamasına (Kovid-19pandemisi öncesine) kıyasla yüzde 54 daha fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, "2024'ün dördüncü çeyreğinde, 15 yıl önceki finansal krizden beri en fazla şirket iflası yaşandı." ifadeleri yer aldı.

2024'ün dördüncü çeyreğinde 4 bin 215 şirket iflas ederken, yaklaşık 38 bin istihdam etkilendi. 2023'ün dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, geçen yılın sonundaki iflas sayısı yüzde 36 arttı.

EKONOMİDE SORUNLAR İFLASLARI ARTIRIYOR

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iflas sayısının yüksek olmasını, mevcut ekonomik sorunlara, artan enerji ve çalışan ücret maliyetlerine bağladı.

Müller, "Yıllarca süren aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve pandemi sırasında kısa çalışma ödeneği gibi sübvansiyonlar nedeniyle iflaslar gerçekleşmedi. Faiz oranlarındaki artış ve sübvansiyonların ortadan kaldırılmasıyla 2022'den itibaren iflaslar arttı." görüşlerini kaydetti.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Avrupa Merkez Bankasının yüksek enflasyon sonrası para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor.