Almanya'da gürültü bahanesiyle bıçaklı saldırı: Biri çocuk üç kişi bıçaklandı

Kaynak: ANKA
Almanya'da gürültü bahanesiyle bıçaklı saldırı: Biri çocuk üç kişi bıçaklandı

Almanya'nın Halle kentinde bir apartmanda gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, 46 yaşındaki saldırgan biri çocuk üç kişi bıçaklandı.

Almanya'nın Halle (Saale) kentinde bir apartmanda, gürültü yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada bir kişi, biri çocuk üç kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, Magistrale bölgesindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Saldırıdan önce taraflar arasında, çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öne sürüldü. Tartışma sırasında 46 yaşındaki saldırgan, biri çocuk üç kişiyi bıçakla yaraladı.

Polis yetkililerine göre, yaralanan kişiler arasında 11 yaşında bir kız çocuğu ile 29 ve 47 yaşlarında iki erkek bulunuyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, 29 yaşındaki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SALDIRGAN KOSOVA UYRUKLU

Polisin açıklamasına göre, 46 yaşındaki şüpheli, olayın hemen ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Kosova uyruklu bir erkek olduğu belirtildi. Olayın nasıl gerçekleştiği ve hangi tür bıçağın kullanıldığı soruşturuluyor.

Son Haberler
Macaristan’dan sonra Türkiye’de de hayata geçti: Bakan Uraloğlu açıkladı
Macaristan’dan sonra Türkiye’de de hayata geçti: Bakan Uraloğlu açıkladı
Adalı’nın oğlu ölümden döndü: Aracı yolda alev aldı
Adalı’nın oğlu ölümden döndü: Aracı yolda alev aldı
Alanya’da şezlong kavgası! Turist darbedildi, işletme mühürlendi
Alanya’da şezlong kavgası! Turist darbedildi, işletme mühürlendi
DEM Parti'den çok konuşulacak Bahçeli açıklaması
DEM Parti'den çok konuşulacak Bahçeli açıklaması
Putin Trump görüşmesi gerçekleşecek mi? Kremlin noktayı koydu...
Putin Trump görüşmesi gerçekleşecek mi? Kremlin noktayı koydu...