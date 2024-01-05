Almanya’da hastanede çıkan yangında 4 hasta feci şekilde can verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da hastanede çıkan yangında 4 hasta feci şekilde can verdi
Almanya’da bir hastanede yangın çıktı. 4 hasta alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Yabancı basının duyurduğu habere göre, Almanya’nın Hamburg şehrinin güneydoğusundaki Uelzen kasabasında bir hastanede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek hastaların odalarına sıçradığını açıklayan polis, 3 hastanın olay yerinde, 1 hastanın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yerel kaynaklar ise en az 22 kişinin de yaralandığını bildirdi.

3c531c8dd72031c751070b348fd62b1ae8480299-1704456111-2b656507-1920x1280.jpg

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda hastanedeki çok sayıda kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun çabalar neticesinde yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın hakkında soruşturma açıldı.

ekran-goruntusu-2024-01-05-171348.jpg

ekran-goruntusu-2024-01-05-171222.jpg

48097.jpg

Son Haberler
ASELSAN’dan 21,4 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi Ekonomi
ASELSAN’dan 21,4 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında gündem olan açıklama: "Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir." Video
Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında gündem olan açıklama: "Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir."
Beşiktaş taraftarı ortalığı 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' diyerek inletti Spor
Beşiktaş taraftarı ortalığı 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' diyerek inletti
Eminönü - Üsküdar vapuru aniden arıza yaptı. Çok sayıda yolcu mahsur kaldı Gündem
Eminönü - Üsküdar vapuru aniden arıza yaptı. Çok sayıda yolcu mahsur kaldı
Anne karnındaki bebeğin böbrek sağlığına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Anne karnındaki bebeğin böbrek sağlığına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Bu kez ağlara balık yerine mayın takıldı. Liman alarma geçti Gündem
Bu kez ağlara balık yerine mayın takıldı. Liman alarma geçti
Bu çiçek ölümle besleniyor Şifalı Bitkiler
Bu çiçek ölümle besleniyor