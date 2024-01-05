Almanya’da hastanede çıkan yangında 4 hasta feci şekilde can verdi

Yabancı basının duyurduğu habere göre, Almanya’nın Hamburg şehrinin güneydoğusundaki Uelzen kasabasında bir hastanede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek hastaların odalarına sıçradığını açıklayan polis, 3 hastanın olay yerinde, 1 hastanın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yerel kaynaklar ise en az 22 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda hastanedeki çok sayıda kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun çabalar neticesinde yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın hakkında soruşturma açıldı.