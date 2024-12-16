Almanya'da hükümet düştü

Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ayrılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümeti düştü. Başbakan Olaf Scholz'un güven oylaması başvurusu sonucunda bugün toplanan Federal Meclis, erken seçimlerin yolunu açtı.

Normal şartlarda 28 Eylül tarihinde yapılması beklenen seçimler, iki partiye düşen hükümetin karar alma çoğunluğunu yitirmesinden sonra erkene alınmış ve seçim tarihi 23 Şubat olarak açıklanmıştı. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan üçlü koalisyon hükümeti, 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan seçimlerle işbaşı yapmıştı.

Meclis Başkanı Bärbel Bas'ın gerçekleştirdiği açıklamaya göre güven oylamasında 207 milletvekili Scholz lehine, 394 milletvekili aleyhine oy kullanırken 116 milletvekili de çekimser kaldı.

Böylece Sholz gerekli çoğunluk olan en az 367 oyun oldukça gerisinde kaldı.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da geçen ay Başbakan Michel Barnier hükümetinin güven oylaması ile düşürülmesi sonrası ülke yeni bir siyasi belirsizlik içine girmişti. Ülke tarihinde 1962 tarihinden bu yana ilk kez bir hükümet güven oylaması sonrası düşmüştü.