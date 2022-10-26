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Almanya'da hükümet esrarın yasallaştırılması için harekete geçti

Almanya hükümeti, yetişkinlerin esrar satın almasına, bulundurmasına ve tüketmesine izin verecek yasal düzenlemeye ilişkin hazırlanan "temel çerçeve"yi kabul etti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:31
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Almanya'da hükümet esrarın yasallaştırılması için ilk adımı attı

Almanya'da hükümet esrarın yasallaştırılması için harekete geçti
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Bakanlar Kurulunun, yasa tasarısının yol haritasını belirleyen "temel çerçeve"yi kabul ettiği bildirildi.

Temel çerçeveye göre esrar ve aktif madde tetrahidrokanabinol (THC), artık yasal olarak narkotik kategorisinde sınıflandırılmayacak.

"Keyif amaçlı esrarın" 30 grama kadar satın alınması ve bulundurulması cezadan muaf tutulacak, evde özel ekime sınırlı ölçüde izin verilecek ve yetişkinlere "lisanslı mağazalarda" ve eczanelerde satış mümkün hale getirilecek.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yaptığı açıklamada, "Esrar artık Narkotik Yasası'nın bir parçası olmayacak," dedi.

Lauterbach, esrarın yasallaştırılmasının uluslararası hukuka uygun yapılacağını söyledi.

Tıp doktoru olduğunu ve geçmişte esrarın serbest bırakılmasına karşı çıktığını hatırlatan Lauterbach, son dönemlerdeki gelişmeler ışığında tutumunu değiştirdiğini belirtti.

Lauterbach, piyasayı çok sıkı bir şekilde düzenlemek istediklerini ifade ederek, "Almanya'daki üretimi lisanslamak ve düzenlemek istiyoruz." dedi.

Esrar satışı ve kullanımının çok serbest olduğu Hollanda’yı örnek almadıklarının altını özellikle çizen Bakan Lauterbach, “Diğer ülkelere de örnek olacak bir yasa tasarısı hazırlayacağız.” ifadelerini kullandı. (AA)

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