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Almanya'da hükümetten kötü haber. Ekonomide daralma bekleniyor

Almanya'da enerji fiyatları ve enflasyon artmaya devam ederken buna bağlı olarak satın alma gücü kaybı, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın büyümesini de etkiliyor.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:51
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Almanya'da hükümetten kötü haber. Ekonomide daralma bekleniyor

Almanya'da hükümetten kötü haber. Ekonomide daralma bekleniyor
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, üçüncü çeyreğin Alman ekonomisi için beklenenden daha iyi geçtiği ve ekonominin büyüdüğü vurgulanarak, “Bununla birlikte, federal hükümet 2022/23 kış yarı yılında ekonomik üretimde bir düşüş bekliyor, bunun bir sonucu olarak 2023 için ortalama GSYH büyüme oranı biraz negatif olabilir.” ifadesine yer verildi.

Sanayi üretiminin üçüncü çeyreğin sonunda yeniden artış gösterdiğine vurgu yapılan raporda, gelecek aylara ilişkin görünümün de talepte gözle görülür bir düşüşle olumsuz olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesini, ışıkların açık ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ülkede enerji ve gıda maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü baskılarken hane halkı ve şirketler üzerinde de ağırlığını hissettiriyor.

Ülkede eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 1,4 büyüme, gelecek yıl ise yüzde 0,4 küçülme bekliyor.

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