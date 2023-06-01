Almanya'da insan gibi yaşayan gurbetçinin videosu gündem oldu. Seni soyanın peşinden gideceksen git

Almanya’da yaşayan bir Türk. oturduğu evin videosunu çekip, alım gücünün yüksekliğini anlatması sosyal medyada gündem oldu. Gurbetçi adam 'koyduk mu?' yorumlarına, "Profesyonel mallar" diye başlayarak acı gerçekleri açıkladı.

Almanya'da insan gibi yaşayan gurbetçinin videosu gündem oldu. Seni soyanın peşinden gideceksen git

Odatv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanmasının ardından bir gurbetçinin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Oturduğu evi videoya çeken gurbetçi Almanya ile Türkiye'nin imkanlarını kıyasladı. Gurbetçi adam 'Koyduk mu?' yorumlarına, "Profesyonel mallar! Ben Almanya'da yaşıyorum. Ben hiç Türkiye ile ilgilenmeyebilirim" dedi.

"Altımda arabam ne benzin koyarken ne markete giderken param yeter mi diye düşünmüyorum" diyen gurbetçi "Ay sonunu getirmek gibi bir derdim yok. Bunlar senin derdin ahmak! Senin derdini dertleniyorum. Kuru ekmek soğana talim, seni soyanın peşinden gideceksen git. Cehennemin dibine git. Benim seni ikna etme ihtimalim yok zaten" ifadelerini kullandı.

ev.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
AKP'ye oy verip ucuzluk kuyruğuna girenlere böyle bağırdı: Sıraya girinnn! Günün tıklanma rekoru kıran videosu Güncel
AKP'ye oy verip ucuzluk kuyruğuna girenlere böyle bağırdı: Sıraya girinnn! Günün tıklanma rekoru kıran videosu
Bu amcanın silahının ruhsatı var mı? Evinden balkon konuşması yapan amca 4 silahı ile terör estirdi Güncel
Bu amcanın silahının ruhsatı var mı? Evinden balkon konuşması yapan amca 4 silahı ile terör estirdi
NASA'nın UFO açıklaması sonrası Aleyna Tilki'nin yorumu gündem oldu Magazin
NASA'nın UFO açıklaması sonrası Aleyna Tilki'nin yorumu gündem oldu
Bu videoya tıklamazsınız asla öğrenemezsiniz. Bazen çözüm yok sanırsınız ama vardır Güncel
Bu videoya tıklamazsınız asla öğrenemezsiniz. Bazen çözüm yok sanırsınız ama vardır
İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli 5 saat kapalı kalacak Güncel
İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli 5 saat kapalı kalacak
Kulak otu orta kulak iltihabına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kulak otu orta kulak iltihabına iyi geliyor
Yılmaz Özdil CHP'ye son uyarıyı yaptı. CHP'nin ne zaman iktidar olacağını açıkladı Güncel
Yılmaz Özdil CHP'ye son uyarıyı yaptı. CHP'nin ne zaman iktidar olacağını açıkladı