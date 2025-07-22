Almanya’da işlediği cinayeti Avusturya’da itiraf etti

Kaynak: AA
Almanya’da işlediği cinayeti Avusturya’da itiraf etti

Almanya’nın Zwiesel kentinde bir apartman dairesinde öldürülen 3 kişinin katil zanlısı Avusturya’da çıktı. Polise giderek teslim olan zanlının Almanya’ya iadesi bekleniyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Zwiesel kentindeki bir apartmanda 3 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki bir kişi, Avusturya'da Linz şehri polis yetkililerine 3 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Söz konusu kişinin Zwiesel kentinde oturduğu apartmanda yapılan incelemede 3 kişinin ölü bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, zanlının Avusturya'dan Almanya'ya iadesinin istendiği belirtilerek olaya ilişkin Deggendorf Savcılığı ile Kriminal Dairesinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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