Almanya'da kan donduran cinayet! Türk kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Almanya'da kan donduran cinayet! Türk kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde kentinde kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklanan Türk vatandaşı Gülay Oğuz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Almanya'da Türk vatandaşı kadına saldırı düzenlendi. Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde kentinde Türk vatandaşı Gülay Oğuz pizza aldıktan sonra evine döndüğü sırada oturduğu apartmanın önünde bıçaklandı.

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Duisburg polisinin yaptığı açıklamaya göre, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından yerel saatle 19.45 sıralarında bıçaklanan 52 yaşındaki Oğuz, çevredekiler tarafından ölü bulundu. Polis, geniş çaplı aramalara rağmen yakalanamayan saldırgan hakkında çevre sakinlerinden yardım talep etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen kadını kurtaramadı" denildi. Savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve soruşturmaya ışık tutacak kanıtlar elde edilmesi için Oğuz'a Kuzey Ren-Vestfalya'da otopsi yapılacağını bildirdi. Savcılık, "Şu ana kadar şüpheliler veya olayın arka planına dair bir ipucu bulunamadı" ifadelerini kullandı.

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