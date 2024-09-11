Almanya'da köprü çöktü: Son tramvay facianın eşiğinden döndü

Köprüdeki rayların bulunduğu yaklaşık 100 metrelik bölüm çöktü, ancak son tramvayın çökmeden sadece 10 dakika önce köprüden geçtiği öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri ve hasarı değerlendirmek üzere uzmanlar sevk edildi. Dresden İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, çökme sonucunda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtilirken, köprü ve çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Çökme, şehir trafiğinde büyük aksamalara yol açtı ve kentin ısıtma sistemini sağlayan borularda da hasar meydana geldi.

Yetkililer, köprüde daha fazla çökme riski olduğuna dikkat çekerek, köprünün korozyona maruz kalmış olabileceğini belirtiyor. Köprünün yıkılma nedeninin ise henüz kesinleşmediği ifade ediliyor.