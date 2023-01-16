Köylülerin çevre eylemine müdahale etmek isteyen polisler çamurdan çıkamadı

Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı enerji kısıtlamasından sonra Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Lützerath'da linyit kömürü çıkartılıyor.

Ancak bazı çevre aktivistleri kömür sahalarının genişletilmesinden ziyade sahaların kapatılmasını istedikleri için eylem düzenlendiler.

Söz konusu o eyleme de polis müdahalesi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

POLİSLER ÇAMURA SAPLANDI

Polislerin çevrecilere müdahaleleri sırasında çamura saplanmaları ise sosyal medyada gündem oldu.

BİNLERCE GÖSTERİCİ KATILDI

Almanya’da maden köyü olarak tanınan Lützerath’ın komşu köyü olan Keyenberg’de, maden sahalarının genişletilmesini istemeyen ve mevcut sahaların kapatılmasını savunan çevre aktivistlerine destek amacıyla düzenlenen gösteriye binlerce çevreci katıldı.

ENERJİ ŞİRKETLERİNİ PROTESTO ETTİLER

"Tahliyeyi önleyin, iklim adaleti için" sloganı atan aktivistler, doğal yaşamın bozulmasına dikkat çekerek linyit madenleri için ormanların yol edildiğini savunarak enerji şirketlerini protesto etti.

Kurulan barikatları aşıp alana girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin, bölgeye izinsiz giren göstericilere copla müdahale ettiği görüldü.