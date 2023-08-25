Almanya’da “kurt adam” şaşkınlığı. Ormanda çıplak dolaşırken görüntülendi

Almanya’da dağlık alanda çıplak olarak dolaşırken fotoğrafı çekilen ve “kurt adam” olarak adlandırılan kişi şaşkınlık yarattı.

Almanya’daki Harz Dağları’nda turist dağcılar tarafından çıplak dolaşan bir kişinin fotoğrafı çekildi. Dağcıların fotoğrafladığı 40’lı yaşlarındaki adam, hasar görmüş eski bir kalenin yanında elinde tahta bir mızrakla dolaşırken görüntülendi.

Bu kişinin beş yıldır ormanda ve dağlık alanda tek başına yaşadığı düşünülüyor.

Bild gazetesi, görüntülerde adamın saç ve sakallarının uzadığını ve uzun süredir banyo yapmıyormuş gibi göründüğünü aktardı. Adamın fotoğrafını çeken dağcılardan Gina Weiss, Bild’e yaptığı açıklamada “Kum mağaralarına yaklaştığımızda kurt adamı gördük. Gözlerini dikip bize baktı ve hiçbir şey demedi. Tarih kitaplarındaki Taş Devri insanları gibi görünüyordu” dedi.