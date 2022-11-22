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Almanya'da Sane şoku. Japonya'ya karşı oynayamayacak

Antrenmanda sakatlanan Leroy Sane, Almanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda yarın Japonya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:38
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Almanya'da Leroy Sane sakatlığı dolayısıyla Japonya maçını kaçıracak

Almanya'da Sane şoku. Japonya'ya karşı oynayamayacak
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Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dizindeki sakatlık nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Sane'nin Japonya karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Teknik direktör Hansi Flick'in elinde bu bölgede Serge Gnabry, Julian Brandt, Mario Götze ve Kai Havertz gibi seçenekler bulunuyor.

E Grubu'nda yer alan "Panzerler", pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

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