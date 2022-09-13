﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası

Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi, 18 Eylül 2021’de Idar-Oberstein kentinde, benzin istasyonunda kendisine maske takmadan satış yapamayacağını belirten 20 yaşındaki kasiyeri öldüren kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti.

Alman vatandaşı sanığın, genç kasiyerin kendisine Kovid-19 maskesi olmadan satış yapmamasına sinirlenerek evdeki silahını alıp geldiği ve kasiyeri vurduğu belirtildi.

Almanya'da korona virüs önlemlerini ve maske takma zorunluluğuna karşı çıkan çok sayıda kişi başkent Berlin sokaklarında protesto yürüyüşü düzenlemişti.

Almanya'daki protestolarda aşırı sağcı gruplar öne çıksa da, liberaller, anayasa savunucuları, aşı karşıtı çevreciler, anarşist eğilimli Black Bloc grupları gibi birbirinden çok insanların olması dikkat çekmişti.

(AA)