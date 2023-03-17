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Almanya'da milletvekili sayısı sınırlanıyor

Almanya Federal Meclisi, milletvekili sayısını maksimum 630 ile sınırlandırmayı öngören seçim yasası değişikliğini kabul etti. Karar, CDU-CSU ve Sol Parti tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 21:43
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Almanya'da milletvekili sayısı sınırlanıyor

Almanya'da milletvekili sayısı sınırlanıyor
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Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) seçim yasasında milletvekili sayısını sınırlayan değişiklik kabul edildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller (Grüne) ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, Federal Parlamento'ya tasarı olarak sunduğu yasa değişikliği, gelecek seçimden itibaren milletvekili sayısını maksimum 630 ile sınırlandırmayı öngörüyor.

Değişiklik, 261'e karşı 400 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Oylamada 23 milletvekili çekimser kaldı.

KARAR, MAHKEMEYE TAŞINACAK

Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ve Sol Parti, sert bir dille eleştirdikleri yasa değişikliğini, Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

Kabul edilen değişiklikle en az 3 seçim bölgesinde en fazla oy alarak 3 adayını doğrudan Federal Meclis'e sokan parti için yüzde 5 barajının göz önünde bulundurulmaması kuralı devre dışı bırakıldı. Sadece yüzde 5 barajını aşan partilerin milletvekili çıkarmaları kuralı getirildi.

26 Eylül 2021 tarihinde yapılan genel seçimlerde Sol Parti, gösterdiği adaylardan 3'ü seçim bölgelerinde en fazla oyu aldığı için parlamentoya 39 milletvekili gönderme hakkı elde etmişti.

Şu anda Federal Meclis'te SPD'nin 206, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) 197, Yeşiller'in 118, FDP'nin 92, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) 78, Sol Parti'nin 39 ve bağımsız 6 milletvekili bulunuyor. (AA)

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