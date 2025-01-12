Almanya’da nükleer füze kurbanları anıldı

Almanya'da 1985 yılında ABD ordusuna ait Pershing II nükleer füzesinin motorunun patlaması sonucu hayatını kaybeden üç asker için anlamlı bir tören düzenlendi. Törene Heilbronn Büyükşehir Belediye Başkanı Harry Mergel, üst düzey askeri yetkililer, bölge sakinleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BARIŞ VE UMUT TÖRENİ

Olayda yaşamını yitiren üç asker John Leach, Darryl Shirley ve Todd Zephier Heilbronn'da anıldı. Yaralanan 16 askerin de unutulmadığı törende, 11 Ocak 1985 tarihinde Waldheide bölgesinde yaşanan patlamanın Heilbronn tarihindeki acı bir olay olarak hafızalarda yer ettiğini belirten Mergel, şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizin tarihine kara bir gün olarak kazınan 1985 yılındaki patlama, Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silahlanma yarışının yarattığı tehlikeleri acı bir şekilde ortaya koymuştur. Pershing II füzesinin patlaması, nükleer silahların yol açabileceği yıkımın somut bir örneği olarak hafızalara kazındı. Üc gencin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin ağır yaralanması ve şehrimizin büyük bir felaketin eşiğinden dönmesi, hepimize barışın değerini bir kez daha hatırlatıyor.”

WALDHEİDE’DE BARIŞ ANITI YÜKSELİYOR

Patlamanın gerçekleştiği Waldheide bölgesinin tarihini ve bugünkü barışçı kimliğini yansıtacak bir anıt projesinin detaylarını da paylaşan Mergel, yaklaşık 50 hektarlık alana inşa edilen bu anıt, on iki dikilitaş üzerine işlenmiş tarihi metinler, fotoğraflar ve haritalarla desteklenerek trajedinin unutulmaz bir eğitim ve farkındalık platformuna dönüşmesini sağlayacak dedi.

BARIŞ VE UMUDUN SİMGESİ

Anıtın önemine de değinen Mergel, “Bu anıt, geçmişin acılarını saygıyla hatırlamamız ve barış dolu bir geleceğe odaklanmamız için bir sembol olacak. Waldheide’nin yeni anıtıyla birlikte, barışın ve umudun şehri Heilbronn’da güçlü bir şekilde hissedileceğine inanıyorum.” dedi.