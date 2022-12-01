Almanya'da parçalanarak öldürülen Türk'e hazin tören

İHA'nın haberine göre, Almanya’nın Moers Kenti'nde terzilik yapılan Tuncelili Kazım Tatar, 12 Eylül 2022 tarihinde Türkiye tatilinden döndükten sonra kaybolmuştu. Tatar’ın kaybolmasının ardından Alman polisi tarafından yapılan araştırmada, cesedi aynı kentte ormanlık alanda gömülü olarak bulunmuştu.

Yapılan otopside cesedin Tatar’a ait olduğu kesinleşirken Tatar’ın naaşı, Almanya’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tunceli’ye getirildi. Tunceli Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Tatar’ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu ve sinir krizleri geçirdiği cenaze töreninde Tatar için helallik alındı. Buradaki törenin ardından Tatar’ın cenazesi merkeze bağlı Aktuluk köyünde toprağa verildi.

Almanya’nın Moers Kenti'nde ormanlık alanda parçalanmış cesedi gömülü olarak bulunan Kazım Tatar’ın cinayete kurban gittiği belirlenmişti.

Tatar’ın Türkiye’deki tatilden döndükten sonra terzi dükkanının camına “Uzun süreli olarak İsviçre’ye gittiğine” dair not asılması ve kaybolmasından 3 hafta sonra evinde yangın çıkması, Alman polisini şüphelendirmişti.

Olayı delilleri yok etme cabası olarak değerlendiren polis, Tatar’ın evinde yaptığı incelemede cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde durmuştu. Bulunması için 3 bin euro para ödülü de konulan Tatar cinayetine ilişkin Almanya’nın Moers ve Neukirchen-Vluyn’de bulunan 4 adres ve iş yerine polis tarafından baskın düzenlenmiş 20 yaşındaki oğlu ile bir akrabası gözaltına alınmıştı.

İki şüpheli, Tatar’ı öldürdükleri gerekçesiyle 22 Kasım tarihinde tutuklanmıştı.