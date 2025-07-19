Almanya'da parti kapatma tartışmaları büyüyor

Almanya’da yapılan kapsamlı bir anket çalışması, kamuoyunun önemli bir kısmının aşırı sağcı söylemleriyle dikkat çeken Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik yasaklama girişimlerine mesafeli yaklaştığını gösterdi. Allensbach Kamuoyu Araştırma Enstitüsü tarafından 4-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada 1054 kişiyle görüşüldü. Araştırma, Frankfurter Allgemeine Zeitung’un talebi üzerine yapıldı.

Sonuçlara göre, Alman halkının yüzde 52’si AfD’nin yasaklanmasına karşı olduğunu ifade etti. Parti yasağını destekleyenlerin oranı yüzde 27’de kaldı. Özellikle Doğu Almanya’daki katılımcıların yüzde 66’sı yasağa karşı çıkarken, Batı Almanya’da bu oran yüzde 48 olarak ölçüldü.

“TANIDIĞIMIZ AfD’LİLER ÖYLE DEĞİL”

Ankete katılanların yasağa karşı olmalarının temel gerekçeleri arasında, çevrelerinde AfD’ye oy veren kişileri tanımaları ve bu kişilerin radikal değil, sıradan bireyler olarak görülmesi yer aldı. Batı Almanya’daki katılımcıların yüzde 67’si, Doğu’dakilerin ise yüzde 88’i yakın çevresinde AfD sempatizanı bulunduğunu belirtti. Ancak dikkat çekici bir çelişki de göze çarpıyor: Toplum genelinde katılımcıların yüzde 54’ü AfD’yi açıkça aşırı sağcı olarak tanımlarken, tanıdıkları AfD’liler hakkında bu kanaate sahip olanların oranı yalnızca yüzde 5.

Bu durum, parti ile tabanı arasında algı farkını da gözler önüne seriyor. Pek çok kişi için parti radikal bir görüntü sunarken, destekçileri gündelik yaşamda daha ılımlı bir profil çiziyor.

SİYASİ REKABET Mİ, HUKUKİ SINIR MI?

Katılımcılar arasında öne çıkan bir başka görüş ise, AfD’ye yönelik yasak çağrılarının yalnızca hukuki bir mesele olmadığı yönünde. Bazı kişiler, yasağı savunan partilerin, güçlenen bir siyasi rakipten kurtulmak amacıyla bu süreci desteklediğini düşünüyor. Ayrıca çoğunluk, yasağın etkili bir çözüm olacağına inanmıyor. Görüşülenlerin yüzde 54’ü, AfD kapatılsa bile benzer çizgide yeni bir partinin hızla ortaya çıkacağını düşünüyor.

Almanya’daki mevcut siyasi iktidar cephesinde de konu net bir uzlaşıya sahip değil. SPD, 29 Haziran’daki kongresinde oy birliğiyle AfD’ye karşı bir yasak sürecinin başlatılması çağrısında bulundu ve bu amaçla federal ve eyalet düzeyinde ortak bir çalışma grubu kurulmasını talep etti. Ancak muhafazakâr Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU), yüksek anayasal engellere dikkat çekerek meseleyi hukuki değil, siyasi mücadele alanında sürdürmekten yana bir tavır alıyor.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Mayıs ayında AfD’yi "kesin olarak aşırı sağcı" olarak sınıflandırmıştı. Ancak parti bu karara karşı dava açtı ve süreç sonuçlanana kadar istihbarat servisi partiyi yalnızca “şüpheli aşırı sağcı oluşum” olarak izliyor.