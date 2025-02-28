Almanya’da seçim sonrası koalisyon görüşmeleri başladı

Almanya’da 23 Şubat’ta gerçekleştirilen erken genel seçimin ardından koalisyon görüşmeleri başladı. Sandıktan birinci çıkan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile seçimde üçüncü sırada yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) heyetleri, başkent Berlin’de Alman Federal Meclisi’nde bir araya geldi. Üç partinin önde gelen temsilcileri arasında Hristiyan Birlik Partilerinin Başbakan adayı CDU lideri Friedrich Merz, CSU Başkanı Markus Söder ve SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil bulunuyor. Heyetlerin görüşmelerde çalışma taslağı ve bir takvim oluşturması bekleniyor.

Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, büyük zorluklar karşısında zaman kaybetmek istemediğini ve Nisan ayında Paskalya'ya kadar hükümeti kurmak istediğini ifade etmişti. SPD ise hükümete hızlıca katılmanın söz konusu olmadığına ilişkin açıklama yapmıştı.

Federal Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre CDU/CSU seçimde yüzde 28.6, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 20.8, SPD yüzde 16.4, Yeşiller Partisi yüzde 11.6 oy almıştı.