Almanya'da 59 milyon seçmen sandık başında

Almanya'da erken genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Ülkedeki 59 milyon seçmen, akşam saat 18.00’e kadar sandıklara giderek oylarını verebilecek. Seçime toplam 29 parti katılırken, yeni hükümetin oluşumu için kritik bir süreç yaşanıyor. Seçmenler, eğer daha önce mektupla oy kullanmadılarsa bugün sandıklara giderek oylarını verebilecek.

Yaklaşık 2,3 milyon genç seçmen ilk kez oy kullanıyor. Ayrıca, yurt dışında yaşayan 200 binden fazla Alman vatandaşı da seçmen listelerinde yer alıyor. Ancak bu kişiler için oy kullanma süreci, kısa süreli seçim hazırlıkları nedeniyle oldukça zorlu geçti.

CUMHURBAŞKANI SEÇMENLERİ SANDIĞA DAVET ETTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin-Zehlendorf'taki sandığa giderek oyunu kullandı. Steinmeier, seçmenleri demokratik haklarını kullanmaya çağırırken, seçim sürecinin kısa zaman içinde organize edilmesinin büyük bir çaba gerektirdiğini belirtti. Seçimin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bugün yaklaşık 675 bin seçim görevlisi görev yapıyor.

YENİ SEÇİM YASASI VE FARKLI OY SAYIM SİSTEMİ

Bu seçimde ilk kez yeni seçim yasası uygulanacak. Bundestag'daki sandalye sayısı 630 ile sınırlandırılırken, partilerin parlamentodaki temsili sadece aldıkları ikinci oy (Zweitstimme) oranına göre belirlenecek. Direkt adaylar yalnızca partilerinin ikinci oylarıyla kazandığı sandalye sayısı kadar parlamentoya girebilecek. Önceki seçimlerde bulunan fazla vekil çıkarmaya yarayan "taşma ve dengeleme" sistemi artık kaldırılmış durumda.

Oy kullanma süreci ise eskisi gibi devam ediyor. Seçmenler, ilk oylarıyla (Erststimme) bölgesel bir adaya, ikinci oylarıyla ise bir partiye destek verecek. Ancak yeni sistem nedeniyle meclisteki dağılım doğrudan ikinci oy sonuçlarına bağlı olacak.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ ZORLU OLACAK

Bu erken seçim süreci, Kasım ayında SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından hızlandırılmış bir takvimle gerçekleştirildi. Başbakan Olaf Scholz, mecliste güven oylamasını kaybederek seçimlerin öne çekilmesine neden oldu. Almanya tarihinde erken seçimler daha önce sadece 1972, 1983 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilmişti.

Yeni seçilecek Bundestag, en geç 25 Mart’ta ilk oturumunu gerçekleştirecek. Ancak yeni hükümetin kurulması ve koalisyon görüşmelerinin tamamlanması uzun sürebilir. Uzmanlar, herhangi bir partinin tek başına hükümet kuramayacağını ve zorlu koalisyon müzakerelerinin yaşanacağını öngörüyor.