Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon

Almanya'da aşırı sağcı silahlı grup kurdukları şüphesiyle 8 kişiye operasyon düzenlendi. Celle Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Merkezi ile Aşağı Saksonya Eyalet Kriminal Dairesinin ortak soruşturmaları sonucunda Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde 8 kişiye yönelik aramalar yapıldı.

Aşırı sağcı silahlı bir grup kurmaktan şüphelenildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerden 4'ünün ayrıca ruhsatsız silahlara sahip olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, 32 ile 57 yaş aralığındaki şüphelilere yönelik toplam 13 mekanda arama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Nisan 2025’te, şüphelerden birinde bir tabancaya ve mühimmata el konulduğu bilgisi paylaşıldı.