Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon

Kaynak: AA
Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon

Almanya'nın 3 eyaletinde, aşırı sağcı silahlı grup kurdukları şüphesiyle 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Almanya'da aşırı sağcı silahlı grup kurdukları şüphesiyle 8 kişiye operasyon düzenlendi. Celle Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Merkezi ile Aşağı Saksonya Eyalet Kriminal Dairesinin ortak soruşturmaları sonucunda Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde 8 kişiye yönelik aramalar yapıldı.

Aşırı sağcı silahlı bir grup kurmaktan şüphelenildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerden 4'ünün ayrıca ruhsatsız silahlara sahip olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, 32 ile 57 yaş aralığındaki şüphelilere yönelik toplam 13 mekanda arama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Nisan 2025’te, şüphelerden birinde bir tabancaya ve mühimmata el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Son Haberler
İBB bursunda tarih ve şartlar belli oldu! 15 bin TL verilecek
İBB bursunda tarih ve şartlar belli oldu! 15 bin TL verilecek
Fatih Tekke Trabzonspor'da bunu başardı
Fatih Tekke Trabzonspor'da bunu başardı
Aile içi şiddetin yeni adresi! Atakum: Ağabey gözaltına alındı
Aile içi şiddetin yeni adresi! Atakum: Ağabey gözaltına alındı
Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon
Almanya'da silahlı grup iddiasına operasyon
Lüks villada 225 bin TL'lik iğrenç teklif! Çalışmak için gitti hayatı karardı... Belgesele bile konu oldu
Lüks villada 225 bin TL'lik iğrenç teklif! Çalışmak için gitti hayatı karardı... Belgesele bile konu oldu