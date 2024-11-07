Almanya'da siyasi kriz: Başbakan güvenoylamasını neden geciktiriyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da siyasi kriz: Başbakan güvenoylamasını neden geciktiriyor?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, güvenoylamasını geciktirerek stratejik hamlelerde bulunuyor. Scholz’un 15 Ocak’ta yapmayı planladığı güvenoylaması, seçimi erteleyip bazı yasaları geçirmek amacı taşıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyonun çöküşü sonrasında güvenoylamasını bu hafta içinde yapma imkanı bulmasına rağmen, 15 Ocak’a erteleyerek stratejik bir plan izliyor. Bu ertelemenin iki temel nedeni olduğu belirtiliyor. İlki, SPD’nin 2 Mart’ta yapılacak Hamburg seçimlerinden umut verici bir sonuç çıkmasını hedeflemesi. İkinci ve daha stratejik neden ise, Scholz’un Ocak ayına kadar CDU/CSU’nun desteğiyle bazı yasaları geçirme isteği.

Scholz, bu süreçte CDU/CSU muhalefeti ile iş birliğini denese de, bu adımın, muhalefeti seçim döneminde eleştirme amacı taşıdığı söyleniyor. Öte yandan, Scholz’un FDP lideri Christian Lindner’in sorumluluk alarak koalisyonu sona erdirmesine rağmen SPD’nin ekonomik politikalarına sıkı sıkıya bağlı kaldığı dikkat çekiyor.

Scholz’un halkın yararına bir lider profili çizmeye çalıştığı ancak bu adımların asıl amacının iktidarını uzatmak olduğu yönündeki eleştiriler artarken, Scholz’un bu hamlesinin Almanya’nın geleceği üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

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