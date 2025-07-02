Almanya'da taksiciler özel ulaşım hizmeti veren şirketleri protesto etti

Kaynak: AA
Almanya'da taksiciler özel ulaşım hizmeti veren şirketleri protesto etti

Almanya'nın birçok şehrinde taksiciler, internet uygulaması üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber, Bolt ve benzeri şirketleri protesto etti.

Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Mainz, Wuppertal, Düsseldorf, Bonn ve Köln gibi büyük şehirlerde konvoylar oluşturan taksiciler, internet uygulaması üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber, Bolt ve benzeri paylaşımlı yolculuk şirketlerinin faaliyetlerine tepki gösterdi.

Taksiciler, protesto gösterilerinde fiyatların düşürülmesi yerine adil rekabet çağrısında bulundu.

Köln'deki Deutzer Werft tersanesinde toplanarak topluca harekete geçen 500'den fazla taksinin oluşturduğu konvoy, şehirde bazı caddelerde ulaşımı uzun süre aksattı.

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Konvoya katılan çok sayıda polis güvenliği sağlamaya çalıştı.

"Ulusal Eylem Günü" temasıyla Düsseldorf'taki gösterilere yaklaşık 400, Bonn'daki gösterilere ise yaklaşık 250 taksi katıldı.

Federal Taksi ve Kiralık Arabalar Birliği Genel Müdürü Michael Oppermann, gösterilere katılan taksiciler adına yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, taksiciler ile paylaşımlı yolculuk şirketleri arasında adil rekabet olması gerektiğini vurgulayan Oppermann, yıllardır düşen fiyatlar dolayısıyla gelirlerinde düşüş yaşandığını kaydederek, ücretlerde düzenleme yapmayan platformları eleştirdi.

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