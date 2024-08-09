Almanya'da Temmuz 2024 enflasyon oranları açıklandı

Almanya'da tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık değişim olarak ölçülen enflasyon oranı Temmuz 2024'te %2,3 seviyesindeydi. Değişim oranı Haziran 2024'te %2,2 ve Mayıs 2024'te %2,4 seviyesindeydi.

Federal İstatistik Ofisi Destatis'in başkanı Ruth Brand, yaptığı açıklamada "Özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşler enflasyon oranını düşürücü bir etkiye sahip. Buna karşılık, hizmet fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlar görmeye devam ediyoruz" dedi.

Haziran 2024 ile karşılaştırıldığında, tüketici fiyatları Temmuz 2024'te %0,3 arttı.

ENERJİ ÜRÜNÜ FİYATLARI TEMMUZ 2023'TEN BU YANA %1,7 DÜŞTÜ

Temmuz 2024'te enerji ürünlerinin fiyatları bir önceki yıla göre %1,7 düştü (Haziran 2024: -%2,1). Özellikle hanehalkı enerjisi fiyatları (-%3,6), Temmuz 2024'te bir yıl öncesine göre düştü. Aynı dönemde motor yakıtı fiyatları (toplam) %0,4 düştü. Tüketiciler ayrıca yakacak odun , odun peleti ve diğer katı yakıtlar (-%13,9), elektrik (-%6,2) ve doğal gaz (-%3,3) için daha düşük fiyatlardan yararlanmaya devam etti. Buna karşılık, bazı enerji ürünlerinin fiyatları, özellikle bölgesel ısıtma (+%31,0) ve ısıtma yağı (+%7,7) bir yıl öncesine göre daha yüksekti.

TEMMUZ 2023'TE GIDA FİYATLARI %1,3 ARTTI

Gıda fiyatları (sadece Almanca) Temmuz 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %1,3 arttı. Bu nedenle gıda fiyatlarındaki artış tekrar hızlandı (Haziran 2024: +%1,1), ancak artış oranı hala genel enflasyonun altındaydı. Yenilebilir yağlar ve yağlar (+%14,3, zeytinyağı dahil (sadece Almanca): +%45,0) ve şeker, reçel, bal ve diğer şekerlemeler (+%6,1, çikolata dahil (sadece Almanca): +%10,7) için dikkate değer yıllık fiyat artışları görülmeye devam etti. Temmuz 2024'te tüketiciler sebzeler (+%1,7) ve ekmek ve tahıllar (+%0,9) gibi diğer gıda grupları için de bir yıldan daha erken ödeme yapmak zorunda kaldılar. Buna karşılık, özellikle süt ürünleri (-%1,1), Temmuz 2023 ile Temmuz 2024 arasındaki dönemde daha ucuzdu.

GIDA VE ENERJİ HARİÇ ENFLASYON ORANI

Enerji fiyatları hariç, enflasyon oranı Temmuz 2024'te %2,7 olarak gerçekleşti. Genellikle çekirdek enflasyon olarak adlandırılan gıda ve enerji hariç enflasyon oranı Temmuz 2024'te %2,9 oldu. Bu nedenle gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksindeki yıllık değişim %3 işaretinin hemen altında kaldı (Haziran 2024: %2,9). Her iki oran da Ocak 2024'ten bu yana genel enflasyonu belirgin şekilde aştı ve bu da enflasyonun diğer önemli ürün gruplarında ortalamanın üzerinde kaldığını gösterdi.

HİZMET FİYATLARINDA ORTALAMANIN ÜZERİNDE ARTIŞ

Temmuz 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla hizmet fiyatları (toplam) %3,9 arttı. Bu nedenle hizmet fiyatlarındaki artış genel enflasyondan belirgin şekilde yüksek oldu. Mayıs 2024'ten bu yana hizmetler +%3,9'luk bir fiyat artışı yaşadı. Temmuz 2023'ten Temmuz 2024'e kadar olan dönemde fiyatlar özellikle sigorta hizmetlerinde (+%13,9, ulaşım sigortası dahil: +%29,4), sosyal tesis hizmetlerinde (+%8,1) ve restoran, kafe vb. yerlerdeki ikram hizmetlerinde (+%6,7) arttı. Diğer önemli fiyat artışları araçların bakım ve onarımında (+%5,9), konutla ilgili su temini ve çeşitli hizmetlerde (+%4,7) ve eğlence ve spor hizmetlerinde (+%4,6) gözlendi. Isınma giderleri hariç net kiralar da hizmet fiyatlarının gelişimine katkıda bulunan önemli bir faktör olmaya devam ediyor. +%2,2 ile fiyat artış oranı burada genel enflasyonun hemen altında kaldı. Buna karşılık, yalnızca birkaç hizmet bir önceki yılın aynı ayına göre daha ucuza mal oldu; örneğin uluslararası uçak biletleri (-%1,8) ve telekomünikasyon hizmetleri (-%0,2).

FİYATLAR BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,3 ARTTI

Haziran 2024 ile karşılaştırıldığında, tüketici fiyat endeksi Temmuz 2024'te %0,3 arttı. Yaz seyahat sezonunda özellikle uçak biletlerinde (+%18,3) ve paket tatillerde (+%10,1) fiyat artışları kaydedildi. Tüketiciler ayrıca ulaşım sigortası için belirgin şekilde daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı (+%4,8). Enerji fiyatları (toplam) da hafifçe arttı (+%0,3). Örneğin, bölgesel ısıtma (+%2,6), ısıtma yağı (+%1,5) ve motor yakıtlarında (+%0,6) fiyatlar arttı. Gıda fiyatları (toplam) neredeyse hiç değişmedi (-%0,1). Buna karşılık, giyimde fiyatlar düştü (-%4,8), bu da mevsimsellikten kaynaklanıyordu.