Almanya'da Tesla fabrikasına yapılan “heil tesla” projeksiyon eylemi için soruşturma başlatıldı

Almanya’nın Grünheide bölgesindeki Brandenburg Tesla fabrikasına çarşamba akşamı gerçekleştirilen bir projeksiyon eylemi, tartışmalara yol açtı. İki aktivist grup, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Nazi selamına benzetilen el hareketinin de yer aldığı görüntüleri "Heil Tesla" ifadesi ile birlikte fabrikanın duvarına projeksiyonla yansıttı. "Heil Tesla" ifadesi, nazi döneminde Hitler'e selam ve sadakat ifade etmek için kullanılan "'Heil Hitler'" ifadesine bir gönderme içeriyor.

Almanya merkezli "Zentrum für politische Schönheit" ve İngiltere kökenli "Led by Donkeys" grupları, bu eylemin fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşımlarda, Musk’ın aşırı sağcı siyasi gruplarla olan bağlarına dikkat çekildi.

POLİS: “PROJEKSİYON GERÇEKLEŞMEDİ” DEDİ, SONRA GERİ ADIM ATTI

İlk etapta Brandenburger polisi, bu görüntülerin “sahte” olduğunu ve böyle bir projeksiyonun yapılmadığını açıkladı. Ancak, Perşembe günü polis sözcüsü, olayın araştırıldığını ve projeksiyonun gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz kesin olarak tespit edilemediğini duyurdu.

“BİR BUÇUK SAAT BOYUNCA SANAT YAPTIK”

Zentrum für politische Schönheit (siyasi güzellik merkezi) grubu, projeksiyonun yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü belirterek, Tesla fabrikasının güvenlik önlemlerinin bu kadar zayıf olmasına şaşırdıklarını ifade etti. Grup, sosyal medya paylaşımlarında, "Polis, fotoğrafın sahte olduğunu söyleyerek medyayı yanıltıyor. Ancak fabrika güvenliğinin bu kadar uzun bir süre boyunca bu projeksiyonu fark etmemesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

“DEVLET GÜVENLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI”

Olayın ardından Brandenburg Savcılığı, “anayasal düzene aykırı semboller kullanma” şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. Savcılık sözcüsü, soruşturmanın Elon Musk’ı değil, projeksiyonla yayılan görüntüyü hedef aldığını vurgulayarak, "Projeksiyonda kullanılan ve Hitler selamını andıran el hareketi incelemeye alındı" dedi.