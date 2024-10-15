Almanya’da toptan satış fiyatları düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da toptan satış fiyatları düştü

Almanya’nın toptan satış fiyatları Eylül 2024’te %1,6 düştü. Mineral yağ ürünleri ve canlı hayvan fiyatlarındaki düşüşler etkili oldu. Ancak kahve ve baharat fiyatları arttı.

Almanya’nın toptan satış fiyatları, Eylül 2024’te yıllık bazda %1,6 düştü ve bu, bir önceki ayki %1,1’lik düşüşten daha keskin bir düşüşü temsil ediyor. Bu, üretici fiyatlarının üst üste 17. ay düşüş göstermesi ve Nisan ayından bu yana en hızlı düşüşü işaret ediyor. Düşüş, mineral yağ ürünleri (%-14,6), canlı hayvanlar (%-5,8), demir, çelik ve demirli yarı mamul metal ürünler (%-5,8) ve bilgisayarlar ve çevre birimleri (%-5,2) gibi ürünlerin fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Öte yandan, kahve, çay, kakao ve baharatlar (%24,2), demir dışı cevherler, demir dışı metaller ve demir dışı yarı mamul metal ürünler (%15,8), şeker, şekerleme ve fırın ürünleri (%9,4), atık ve hurda (%8,8) ve tütün ürünleri (%5,6) gibi ürünlerin maliyetleri arttı. Aylık bazda, toptan satış fiyatları %0,3 oranında azaldı ve bu, Ağustos ayındaki %0,8’lik düşüşün ardından %0,2’lik büyüme beklentisinin aksine gerçekleşti.

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