Almanya'da Türkiye depremi

15 Haziran’da başlayan ve hemen hemen her maçı kıran kırana geçen Euro 2024’te grup aşaması sona ermesiyle Alman basını ilginç bir istatistik paylaşıldı.

6 grupta 24 ülkenin mücadele ettiği EURO 2024’te en çok ülkelerin taraftar sayıları açıklandı.

Açıklanan verilere göre 3 maçta 130 bin taraftarı stada getirmeyi başaran Türkiye ev sahibi Almanya’yı geçerek listede birinci sırada yer aldı.

Stada en az taraftarları en az gelen ülke ise 34 bin ile İspanya oldu.

İşte tam liste:

1. Türkiye: 130 bin

2. Almanya: 125 bin

3. Hırvatistan: 103 bin

4. Arnavutluk: 95 bin

5. Romanya: 92 bin

6. İskoçya: 82 bin

7. Hollanda: 80 bin

8. Sırbistan: 73 bin

9. Polonya: 70 bin

10. İngiltere 60 bin

11. Avusturya: 60 bin

12. Danimarka: 60 bin

13. Gürcistan: 60 bin

14. Ukrayna: 53 bin

15. Belçika: 50 bin

16. Macaristan: 44 bin

17. Slovenya: 44 bin

18. Fransa: 41 bin

19. İsviçre: 39 bin

20. Çekya: 38 bin

21. Portekiz: 37 bin

22. İtalya: 36 bin

23. Slovakya: 35 bin

24. İspanya: 34 bin