Almanya'da Türkiye depremi

15 Haziran’da başlayan ve hemen hemen her maçı kıran kırana geçen Euro 2024’te grup aşaması sona ermesiyle Alman basını ilginç bir istatistik paylaşıldı.
6 grupta 24 ülkenin mücadele ettiği EURO 2024’te en çok ülkelerin taraftar sayıları açıklandı.
Açıklanan verilere göre 3 maçta 130 bin taraftarı stada getirmeyi başaran Türkiye ev sahibi Almanya’yı geçerek listede birinci sırada yer aldı.
Stada en az taraftarları en az gelen ülke ise 34 bin ile İspanya oldu.
İşte tam liste:
1. Türkiye: 130 bin
2. Almanya: 125 bin
3. Hırvatistan: 103 bin
4. Arnavutluk: 95 bin
5. Romanya: 92 bin
6. İskoçya: 82 bin
7. Hollanda: 80 bin
8. Sırbistan: 73 bin
9. Polonya: 70 bin
10. İngiltere 60 bin
11. Avusturya: 60 bin
12. Danimarka: 60 bin
13. Gürcistan: 60 bin
14. Ukrayna: 53 bin
15. Belçika: 50 bin
16. Macaristan: 44 bin
17. Slovenya: 44 bin
18. Fransa: 41 bin
19. İsviçre: 39 bin
20. Çekya: 38 bin
21. Portekiz: 37 bin
22. İtalya: 36 bin
23. Slovakya: 35 bin
24. İspanya: 34 bin