﻿Almanya'da Türklere ırkçılık

Almanya'da yine bir cami ırkçıların hedefi oldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) Göttingen Camii Çarşamba günü yaptığı paylaşımla, camiye Salı günü ırkçı bir tehdit mektubunun gönderildiğini bildirdi.

Paylaşılan mektup, sekizi Türk olmak üzere toplam on kişiyi öldüren Alman NSU terör örgütünün imzasını taşıyor.

Üzerinde gamalı haç bulunan mektupta "tekrar geleceğiz ve bu sefer daha kötü şeyler yaşanacak" ifadelerinin yanı sıra İslam'a hakaret içeren sözler yer alıyor.