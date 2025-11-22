UID Genel Başkanı Kenan Aslan, Köln'deki Genel Merkez'de düzenlenen tanıtım toplantısında, Avrupa'da büyüyen gençlerin iki dillilik, çok kültürlülük ve güçlü aile değerleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Aslan, "Avrupalı Türk gençlerinin artık izleyen değil, özgüveni yüksek, temsil gücü olan, yaşadığı topluma ve anavatanına değer katan liderler haline gelmesini istiyoruz. Gençlerimizin taşıdığı kültürel zenginlik, doğru yönlendirildiğinde büyük bir güce dönüşüyor. UTA tam olarak bu dönüşüm için yola çıkıyor." dedi.

UID Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mehmet Akkoç ise akademinin sadece teoriden ibaret olmadığını ifade ederek, gençleri fikir üreten, proje geliştiren ve sorumluluk üstlenen aktörler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Akkoç, "UTA, liderlik, temsil, karakter ve duruş eğitimi veren bir okul olacak. Avrupalı Türk gençlerinin hem yaşadıkları ülkede hem de anavatanlarıyla bağlarını güçlendirerek her iki topluma da katkı sunmalarını destekliyoruz." diye konuştu.

UTA kapsamında düzenlenecek programlarda, Avrupa'nın farklı ülkelerinden siyaset, akademi, medya ve sivil toplum alanlarında çalışmalar yürüten isimlerin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Büyükelçi Yavuz Selim Kıran ve gazeteci yazar Zafer Şahin gibi isimler gençlerle buluşacak.​​​