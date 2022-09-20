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Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış. Geçen yıla göre yüzde 45,8 artış gösterdi

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8 yükselerek rekor kırdı. Artışın nedeninin enerji fiyatlarındaki artış olduğu düşünülüyor

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:30
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Almanya'da üretici fiyat artışı uçuşa geçti. Bir yılda yüzde 45,8 artış yaşandı

Almanya'da üretici fiyatlarında rekor artış. Geçen yıla göre yüzde 45,8 artış gösterdi
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.Buna göre, Almanya'da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 45,8 arttı.Böylece Almanya'da ÜFE, kayıtların tutulmasından bu yana en yüksek artışı göstermiş oldu.

Ağustos ayında ÜFE’deki artış enerji fiyatlarından kaynaklandı.Bu dönemde enerji fiyatları 1 ay öncesine kıyasla yüzde 20,4, 1 yıl öncesine kıyasla da yüzde 139 arttı.Almanya'da yıllık bazda elektrik fiyat artışı yüzde 174,9'u, doğal gazda da yüzde 209,4'ü buldu.

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