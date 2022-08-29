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Üzerine heykel düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Almanya’nın Münih kentinde ailesiyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğu üzerine düşen heykel nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 02:59
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Almanya'da üzerine heykel düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üzerine heykel düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
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Almanya’nın Münih kentindeki bir otelde üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Münih polisinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelin avlusundaki 200 kilogram ağırlığındaki heykel, ebeveynleriyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğunun üzerine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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