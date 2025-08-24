Almanya’da uzman iş gücü eksikliği ekonomiye milyarlarca euroya mal oluyor

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Artan nitelikli iş gücü açığının üretim kapasitesini olumsuz etkilediği Almanya’da, siyasetçiler ve uzmanlar her yıl milyarlarca euroya mal olan soruna kalıcı çözümleri tartışıyor.

Federal İş Ajansı’nın (BA) verilerine göre, 2023 yılında 570 bin pozisyon doldurulamadı. Temmuz 2025 itibarıyla açık iş ilanlarının sayısı 628 bine yükseldi. Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü’ne (IW) göre, yalnızca 2024 yılında 49 milyar euro değerinde üretim kaybı yaşandı. 2027’de bu kaybın 74 milyar euroya çıkacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre doldurulamayan pozisyonlar yalnızca üretimi azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda yenilikçiliği, dijital dönüşümü ve ihracat kapasitesini de sınırlıyor. Özellikle mühendislik, bilişim teknolojileri, sağlık ve bakım sektörleri en çok etkilenen alanlar arasında.

“Babyboomer” kuşağı olarak bilinen, 1950’ler ve 1960’larda doğan kalabalık neslin adım adım emekli olması, yeni kuşağın da emekli olanların yerini tamamen dolduramaması nedeniyle nitelikli iş gücü sorununun önümüzdeki yıllarda daha da derinleşmesi bekleniyor.

Federal İş Ajansı, 2035 yılına kadar Almanya’da iş gücü açığının yaklaşık 7 milyon kişiye ulaşabileceğini öngörüyor.

Siyasetçiler, açığın kapatılmasında en etkili yolların başında kontrollü göçün geldiğini vurguluyor. 2023'te yürürlüğe giren “Uzman Göç Yasası” ile AB dışından gelen nitelikli işçilere daha kolay oturum ve çalışma izni sağlanmaya başlandı.

Ancak iş dünyası, bürokratik engellerin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sağlık ve bakım sektöründe, yurt dışından gelen personelin diploma denklik süreçlerinin uzun sürmesi şirketleri zorluyor. Almanya, Endonezya, Filipinler ve Latin Amerika ülkeleriyle sağlık çalışanı alımı için anlaşmalar imzalamış olsa da sayıların ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar yalnızca göçle değil, aynı zamanda eğitim sisteminde yapılacak reformlarla da açığın kapatılabileceğini ifade ediyor. Mesleki eğitimin cazibesinin artırılması, gençlerin teknik mesleklere yönlendirilmesi ve dijitalleşme yatırımlarının hızlandırılması öneriler arasında.

Almanya’daki işveren birlikleri ise hükümetten daha hızlı kararlar bekliyor. Sanayi temsilcileri, yüksek enerji fiyatlarının rekabet gücünü tehdit ettiğini ve iş gücü açığının yanında maliyet baskılarının da arttığını vurguluyor. Birçok şirket, bu nedenle üretimini yurt dışına kaydırmayı değerlendiriyor.