Almanya'da vize süreci dijitalleşiyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya'da vize süreci dijitalleşiyor

Almanya için vize müracaatlarının artık dijital ortamdan da yapılabileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla ulusal vize prosedür portalı kullanılarak dünya çapında dijital başvuru yapılabilecek.

Dünya genelindeki 167 vize merkezinin tamamında dijital bir dönüşüm gerçekleştirilerek Almanya vizesi için 28 kategoride dijital başvuruda bulunabilecek.

Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil olduBulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu

Bu sayede uzun posta teslimat sürelerinden tasarruf edilecek ve bekleme süreleri kısalacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'da her yıl en az 400 bin kalifiye eleman açığı bulunduğuna dikkati çekerek, "Böyle zamanlarda, en iyi olanların (kalifiye istihdamın) evrak yoğunluğu ve uzun bekleme süreleri ile ülkemize yardım etmelerini engellememeliyiz. " ifadesini kullandı.

Baerbock ayrıca dijital vize prosedürünü uzun süredir talep edilen gerçek bir idari devrim olarak niteledi.

Vize başvuruları Almanca veya İngilizce olarak bu işlem için oluşturulan internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Son Haberler
ABD'de kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan hakkında flaş gelişme
ABD'de kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan hakkında flaş gelişme
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlıyor
Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı konuk edecek
Yeni yılda 'Noel baba' dehşeti: Cinayet anı kameralara yansıdı
Yeni yılda 'Noel baba' dehşeti: Cinayet anı kameralara yansıdı