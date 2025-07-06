Almanya'da yangın...

Celle kentinde, Altenceller Feld bölgesinde çıkan yangın, yaklaşık 60 itfaiye erinin müdahalesi ve yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, bölgeden geçen karayolu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Büyükçekmece'de otluk alanda yangın paniği! Kontrol altına alındı

Olayla ilgili Celle polisi tarafından yapılan açıklamada, "Birkaç çocuk yerde buldukları bir çakmakla oynamaya başladı. Çocuklar, bir kağıdı ateşe verdikten sonra paniğe kapılarak yanan kağıdı bir çalılığa fırlattı. Kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, uzmanlar yaz aylarında artan orman ve arazi yangını riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.