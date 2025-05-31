Almanya'da yaşayan Türk'ün kıskandıran market alışverişi. 1 günlük kazancıyla aldıkları ağızları açık bıraktı

Almanya’da yaşayan Türkler, ekonomik refah ve yaşam kalitesiyle Türkiye’deki şartları kıyaslayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de asgari ücretle geçinenlerin günlük kazancı yaklaşık 740 TL iken, Almanya’da 8 saat çalışan bir işçi ortalama 100 Euro (yaklaşık 4.400 TL) kazanıyor. Bu gelirle Almanya’da bir market alışverişi, Türkiye’deki asgari ücretlinin hayalini bile kuramayacağı ürünlerle doluyor.

ANTRİKOT ÖRNEĞİ

Almanya’da saatlik 17 Euro kazanan bir gurbetçi, “Burada 1 kilo antrikot 14 Euro. Bir saatlik maaşım fazlasıyla yetiyor. Türkiye’de ise aynı et için asgari ücretli 1,5 gün çalışmalı,” diyor. Türkiye’de 1 kilo antrikotun fiyatı yaklaşık 1.000 TL’ye ulaşırken, bu durum ekonomik uçurumu gözler önüne seriyor.

"ALMANYA TÜRKİYE'Yİ KISKANMAZ"

Gurbetçiler, “Almanya Türkiye’yi kıskanıyor” söylemini eleştiriyor. 30 yıldır Almanya’da yaşayan bir Türk, “Alman hükümeti kimseyi aç bırakmaz. Mesleksiz bir işçi bile ayda 3 bin Euro kazanıyor. Bu parayla hem barına gider hem restoranına,” diyerek sosyal devletin gücünü vurguluyor. Türkiye’deki emeklilerin Taksim’e bile otobüs parasını düşünerek gidemediğini ekliyor.

ALMANYA'DA KAZAN TÜRKİYE'DE HARCA

Almanya’da doğup büyüyen Türk gençlerinin çoğu, Türkiye’de yaşamayı tercih etmiyor. Bir gurbetçi, “Gençlere ‘Türkiye’ye gelir misiniz?’ diye sorsanız, yüzde 90’ı hayır der. Alman vatandaşlığını seçerler,” diyor. 1 Euro’nun 44 TL’yi geçtiği bir ortamda, Almanya’da kazanıp Türkiye’de harcamak büyük bir lüks olarak görülüyor.

İMAMLAR DA GÜNDEME GELDİ

Almanya’da bir aylık maaşla araç alınabilirken, Türkiye’de asgari ücretli ancak birkaç lastik alabiliyor. Gurbetçiler, Türkiye’deki ekonomik zorlukların din söylemleriyle örtbas edildiğini düşünüyor. Bir Türk, “İmamlar 42-52 bin TL maaş alıyor, lojman ve fatura desteğiyle yaşıyor. Ama düşük maaşlılara ‘cennet sizin’ diyorlar,” diyerek tepkisini dile getiriyor.