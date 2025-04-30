Almanya’da yeni hükümetin göreve başlayacağı tarih belli oldu!

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında varılan koalisyon anlaşmasının ardından Merz liderliğinde 6 Mayıs’ta görev başlayacak hükümette görev alacak bakanların isimleri netleşiyor.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in başbakanlığında kurulacak hükümette görev alacak isimler yavaş yavaş netleşirken, gözler SPD’nin bugün açıklayacağı bakan adaylarında. Koalisyon ortakları arasında yapılan anlaşmaya göre yeni kabinede 17 bakan yer alacak. Başbakanlık Dairesi Başkanlığı da bakanlık statüsünde değerlendirilecek. "'Güçlü ve güvenli Almanya'" vizyonu çerçevesinde şekillenen kabine, CDU/CSU ve SPD’den oluşan geniş tabanlı bir koalisyonu temsil ediyor. Kabinede CDU 7 bakanlık ve Başbakanlık Dairesi Başkanlığı’nı, SPD 7 bakanlığı, CSU ise 3 bakanlığı üstlenecek.

Yeni kabinede CDU'dan; Friedrich Merz Başbakan, Johann Wadepuhl Dışişleri Bakanı, Katherina Reiche Ekonomi ve Enerji Bakanı, Patrick Schneider Ulaştırma Bakanı, Karin Prien Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı, Nina Warken Sağlık Bakanı, Karsten Wildberger Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanı, Wolfram Weimer Kültür ve Medyadan Sorumlu Bakan, Thorsten Frei Başbakanlık Dairesi Başkanı, Serap Güler Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı olarak görev yapacak. CSU'dan Alexander Dobrindt Federal İçişleri Bakanı, Dorothea Baer Teknoloji ve Uzay Bilimleri Bakanı, Alois Rainer Federal Besi ve Tarım Bakanı olarak görev yapacak.

SPD'den Lars Klingbeil Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Baerbel Bas Çalışma Bakanı, Boris Pistorius Federal Savunma Bakanı, Sonya Eichwede Federal Adalet Bakanı, Swenja Schulze Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı, Verena Hubertz Çevre Bakanı görevlerini yürütecek.