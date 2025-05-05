Almanya'da yeni kabine açıklandı

Almanya'da hükümet değişikliği öncesi, Sosyal Demokrat Parti (SPD), yeni kabine üyelerini belirledi. Parti liderleri Lars Klingbeil ve Saskia Esken ile Genel Sekreter Matthias Miersch, kabineyi duyurdu. SPD'nin yeni hükümet kadrosu, altı kadın ve üç erkekten oluşuyor. Hükümette deneyimli isimler, aynı zamanda genç ve yenilikçi yüzlerle birleşiyor.

Sosyal Demokratlar tarafından atanan bakanlar arasında Lars Klingbeil, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev alacak. Stefanie Hubig, Adalet Bakanı, Verena Hubertz ise Çevre Bakanı olacak. Diğer isimler arasında Boris Pistorius Savunma Bakanı, Bärbel Bas ise Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev alacak. Ayrıca, Natalie Pawlik, Göç Bakanı, Elisabeth Kaiser ise Doğu Almanya Bakanı olarak atanacak.

SPD'nin açıklamasında, bu kadronun Almanya'nın modernizasyonu için önemli adımlar atacağı vurgulandı. Parti, ekonomik yatırımlar ve işçi haklarının iyileştirilmesi konusunda önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Yeni hükümetin başarısının, güçlü bir takım çalışmasına dayandığı belirtildi.