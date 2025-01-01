Almanya’da yeni yıl kutlamaları kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Almanya’da yeni yıl kutlamaları kanlı bitti

Almanya’da yılbaşı kutlamalarında havai fişeklerin ''uygunsuz kullanımı'' nedeniyle 4 kişi öldü, aralarında çok sayıda polisin olduğu 18 kişi ise yaralandı.

Almanya’da yılbaşı kutlamalarında havai fişeklerin "'uygunsuz kullanımı'" nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 15'i polis, 3'ü sivil olmak üzere 18 kişi yaralandı. Polis, Berlin başta olmak üzere birçok bölgede güvenlik olaylarına müdahale etti ve yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Geseke, Saksonya eyaletinin Oschatz, Hartha kasabası ve Hamburg yakınlarındaki Ochsenwerder bölgesinde olmak üzere 4 kişi havai fişek kazalarında yaşamını yitirdi. Ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde üç kişi ağır yaralandı.

Leipzig ve Hamburg’da yılbaşı gecesi havai fişek ve şişelerle polise yönelik saldırılar düzenlendi. Köln’deki maytap patlaması sonucu iki, Berlin’de yaşanan olaylarda da 13 polis yaralandı.

Yılbaşı gecesi havai fişekleri tehlikeli şekilde kullanılması nedeniyle yalnızca Berlin’de 330 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, Almanya’da havai fişeklerin uygunsuz kullanımı nedeniyle 10 bin euroya kadar para cezası verilebileceği de hatırlatıldı.

Polisi, genel olarak yılbaşı gecesinin ciddi bir güvenlik sorunu yaşanmadan tamamlandığını ifade etti.

Almanya’da yeni yıl kutlamaları kanlı bitti

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