Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu

Gıda fiyatlarındaki yavaşlama ve enerji maliyetlerindeki düşüş, Almanya'da yıllık enflasyon oranını Ocak 2025'te %2,3'e çekti. Aralık ayında %2,6 olan enflasyon, beklentilere paralel bir şekilde gerileme gösterdi.

Almanya'da yıllık enflasyon oranı Ocak 2025'te %2,3 olarak teyit edildi. Bu oran, Aralık 2024’teki %2,6 seviyesinden gerileyerek önceki tahminlerle örtüştü. Enflasyondaki düşüşte en büyük etken, gıda fiyatlarındaki yavaşlama oldu. Gıda enflasyonu Aralık ayında %2,0 iken, Ocak ayında %0,8'e geriledi. Hizmet fiyatları %4,0 seviyesinde kalsa da Aralık ayındaki %4,1 oranına göre hafif bir düşüş kaydedildi. Mal fiyatları da %1,4’ten %0,9’a geriledi.

Özellikle enerji maliyetlerindeki düşüş dikkat çekti. Enerji fiyatları, Aralık ayındaki gibi %1,6 oranında azaldı. Hane halkı enerji fiyatları %2,5, motor yakıt fiyatları ise %0,1 geriledi. Elektrik fiyatları da %3,6 düşerek hane bütçelerine olumlu yansıdı. Çekirdek enflasyon ise son üç ayın en düşük seviyesi olan %2,9'a geriledi.

Almanya'nın ihracatı yine düşüşteAlmanya'nın ihracatı yine düşüşte

Aylık bazda, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında %0,2 oranında düştü. Aralık ayında ise TÜFE %0,5 artış göstermişti. Avrupa Birliği uyumlu TÜFE (AB-HICP), yıllık bazda %2,8 seviyesinde sabit kaldı, ancak aylık bazda %0,2 düşüş kaydetti. Aralık ayında bu oran %0,7 artış göstermişti.

Bu veriler, Almanya’nın enflasyonla mücadelesinde önemli bir ivme kazandığını gösterirken, tüketiciler için de olumlu bir tablo çiziyor. Analistler, enflasyondaki bu düşüş trendinin önümüzdeki aylarda da devam edip etmeyeceğini takip ediyor.

108095427-1738316872391-gettyimages-2189372045-20090101241215-99-334976.jpeg

Son Haberler
Pırlantadan vazgeçilmiyor ama alanların sayısı azalıyor!
Pırlantadan vazgeçilmiyor ama alanların sayısı azalıyor!
Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri tanker ve otomobil kazaya karıştı
Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri tanker ve otomobil kazaya karıştı
Kiracıya tahliye kararı istinafa taşındı!
Kiracıya tahliye kararı istinafa taşındı!
Yapay zeka ve duygusal zeka birleşti! Robotlar insan duygularını anlayabiliyor mu?
Yapay zeka ve duygusal zeka birleşti! Robotlar insan duygularını anlayabiliyor mu?
Efsane futbolcu hayatını kaybetti: Türk futboluna damga vurmuştu
Efsane futbolcu hayatını kaybetti: Türk futboluna damga vurmuştu