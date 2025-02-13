Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu

Almanya'da yıllık enflasyon oranı Ocak 2025'te %2,3 olarak teyit edildi. Bu oran, Aralık 2024’teki %2,6 seviyesinden gerileyerek önceki tahminlerle örtüştü. Enflasyondaki düşüşte en büyük etken, gıda fiyatlarındaki yavaşlama oldu. Gıda enflasyonu Aralık ayında %2,0 iken, Ocak ayında %0,8'e geriledi. Hizmet fiyatları %4,0 seviyesinde kalsa da Aralık ayındaki %4,1 oranına göre hafif bir düşüş kaydedildi. Mal fiyatları da %1,4’ten %0,9’a geriledi.

Özellikle enerji maliyetlerindeki düşüş dikkat çekti. Enerji fiyatları, Aralık ayındaki gibi %1,6 oranında azaldı. Hane halkı enerji fiyatları %2,5, motor yakıt fiyatları ise %0,1 geriledi. Elektrik fiyatları da %3,6 düşerek hane bütçelerine olumlu yansıdı. Çekirdek enflasyon ise son üç ayın en düşük seviyesi olan %2,9'a geriledi.

Almanya'nın ihracatı yine düşüşte

Aylık bazda, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında %0,2 oranında düştü. Aralık ayında ise TÜFE %0,5 artış göstermişti. Avrupa Birliği uyumlu TÜFE (AB-HICP), yıllık bazda %2,8 seviyesinde sabit kaldı, ancak aylık bazda %0,2 düşüş kaydetti. Aralık ayında bu oran %0,7 artış göstermişti.

Bu veriler, Almanya’nın enflasyonla mücadelesinde önemli bir ivme kazandığını gösterirken, tüketiciler için de olumlu bir tablo çiziyor. Analistler, enflasyondaki bu düşüş trendinin önümüzdeki aylarda da devam edip etmeyeceğini takip ediyor.